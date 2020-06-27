تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مجموعة من أهدافه بالبريميرليج هذا الموسم، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي، أمس الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي (2-1) في مباراة الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في حوار مع شبكة بي إن سبورتس:«الفريق بدأ الموسم بشكل جيد، وكانت بداية جيدة بالنسبة لي، والفوز على نوريتش في أول مباراة أعطى دفعة معنوية جيدة».

وحول تسجيل هدفيه في مباراة أرسنال بالدور الأول هذا الموسم:«أتذكر تلك المباراة جيدا، وأحب دوما التسجيل في المباريات الكبرى، لعبنا بشكل جيد، ودائما ما أكون سعيد حينما أساهم بشكل كبير مع الفريق، وتسجيل هدفين في مرمى أرسنال إحساس جيد، وأنا ساعدت بشكل كبير في قتل المباراة».

وأضاف صلاح بأنه لا يستسلم، مشيرا إلى أنه يحاول دوما مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات.

وعن هدفه في مرمى نيوكاسل قال الذي قام بصناعته روبرتو فيرمينو:«"أنا وفيرمينو أكثر من نصنع أهداف ونخلق الفرص لبعض"، وأنا أحب هذا الهدف للغاية».

وأكمل:«شاهدت إعادة الهدف، ووجدت أن الجماهير هتفت لي حينما استلمت إلى الكرة، وسجلت هدفا جميلا، وأعتقد أنه من أجمل أهداف الموسم، وذلك ليس لأنني من سجلته».

فيما تطرق للحديث عن التسجيل في مرمى توتنهام وقال:«أكون سعيد للغاية حينما أسجل هدفا نفوز به باللقاء، وأنا أحب التسجيل في المباريات الكبرى كما قلت، وكنت موفق أمام توتنهام، وسجلت في مرماهم خلال مواسمي الثلاث مع ليفربول».

كما سُئل صلاح عن هدفيه مرمى واتفورد وتسجيله بالقدم اليمني:«أتدرب دائما على أن أطور من نفسي وأبذل مجهود على تحسينها، هذا ليس أول أهدافي بالقدم اليمني، سجلت عددا بها مع ليفربول أعتقده أنه جيد، وصنعت بالمباراة الماضية هدفا كان بقدمي اليمني أيضا».