ميسي وسواريز يقودان تشكيل برشلونة أمام سلتا فيجو

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أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة تشكيل فريقه الذي يواجه سيلتا فيجو مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني على الملعب البلدي ببالايدوس.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

مارك أندريه تير شتيجن

سيميدو – بيكيه – أومتيتي – جوردي ألبا

ريكي بويج – إيفان راكيتيتش – أروتورو فيدال

ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنسو فاتي

ويتواجد على دكة البدلاء: نيتو – بينا – لينجليه – فيربو – أراخو – مورير – آرثر – كولادو – مونشو – كوينكا – جريزمان – مارتن برايثويت.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن المتصدر ريال مدريد، بينما يحتل سلتا فيجو المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة.