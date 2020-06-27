حرس الحدود السعودي يجبر 3 قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها مياه المملكة

أعلن حرس الحدود السعودي، مساء اليوم السبت، أنه أجبر ثلاثة قوارب إيرانية على العودة، بعد دخولها مياه المملكة الإقليمية وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية تجاهها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء السبت عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، قوله "إنه عند الساعة 18:30 من يوم الخميس رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية"، معلنة أنه "تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب".

ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، قد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، ما نتج عن ذلك إجبارها على العودة إلى أدراجها.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي "أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة".

وجاء الإعلان السعودي مساء السبت بعد أن أعلن رئيس قطاع الثروة السمكية في إقليم بوشهر جنوب إيران أردشير يار أحمدي في وقت سابق "دخول مجموعة من الصيادين الإيرانيين إلى المياه الإقليمية السعودية الليلة الماضية عندما تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات خفر السواحل السعودي في مياه الخليج".

وقال أحمدي إنه "لم يتضرر أحد من الصيادين الإيرانيين خلال إطلاق النار عليهم الليلة الماضية من قبل قوات خفر السواحل السعودية" مضيفا أن "السفينة التي كان يستقلها الصيادون من أهالي بوشهر تجاوزت الحدود الزرقاء لإيران مع السعودية" وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها بين البلدين حيث قتل خفر السواحل السعودي صيادا إيرانيا عام 2017 إثر إطلاقه النار تجاه قاربي صيد دخلا المياه الإقليمية السعودية وهو ما انتقدته طهران واعتبرته حينها سلوكا غير إنساني، كما أعادت الرياض تسعة صيادين إيرانيين عام 2018 بقوا محتجزين لديها لمدة عامين لدخولهم المياه الإقليمية السعودية.