هيجواين: جعلت نفسي متاحا رغم الفترة السيئة

أبرز الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، اليوم الجمعة، الفترة الصعبة التي مر بها مؤخرا.

وعاد هيجواين للمشاركة من جديد مع يوفنتوس، لأول مرة أمام ليتشي، الليلة، حيث سجل الهدف الثالث خلال الفوز (4-0)، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وقال مهاجم ريال مدريد السابق، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لقد كانت فترة سيئة بعض الشيء بالنسبة لي، لكني أدركت أن الفريق بحاجة لإنهاء الموسم بشكل صحيح ومحترف".

وأضاف: "كان أمرًا صحيحًا، أن أجعل نفسي متاحًا أمام المدرب مرة أخرى.. والآن علينا أن نستريح، وعيوننا على مباراة الثلاثاء المقبل (ضد جنوى)".

وتابع: "كانت الفترة الماضية سيئة، بسبب الوباء ومرض والدتي.. لكني جعلت نفسي متاحًا على الفور، كان المدرب والنادي قريبين مني".

واختتم هيجواين: "كان علينا الفوز، لكن لاتسيو سيلعب غدًا.. علينا أن نظل مركزين، فكل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة".