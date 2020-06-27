 معضلة البدو الأفغان بسبب فيروس كورونا: المرض أو الجوع - بوابة الشروق
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معضلة البدو الأفغان بسبب فيروس كورونا: المرض أو الجوع

كابول - د ب أ:
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 9:15 ص | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 9:15 ص

يواجه البدو في أفغانستان عددا من المشاكل الصعبة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وأفاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بأن وباء كوفيد 19 شكل معضلة للبدو الأفغان المعروفين باسم "كوشي"، حيث يضطرون إلى الاختيار بين "المرض أو الجوع" لأنهم يكسبون رزقهم من خلال رعي الأغنام والماعز والإبل. وقد أثرت القيود المفروضة على الحركة بسبب أزمة فيروس كورونا على نمط حياتهم.

 

وقال كاندرا سامكتو، مدير برنامج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في أفغانستان في تقرير اليوم السبت: "إغلاق الأسواق والمحلات التجارية بسبب الإغلاق المفروض أثر بشكل كبير على مجتمع الكوشي.. لا يستطيع الكوشيون بيع ماشيتهم ومنتجات الألبان".

 

وقد عاش الكوشيون حياة بدو لقرون إلا أن سبل معيشتهم تدهورت بسبب عقود من الصراع والجفاف وتراجع مناطق الرعي.

 

 


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