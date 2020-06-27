وزير الداخلية الألماني: نجاح التهديد بتحرير محضر ضد صحيفة أساءت للشرطة

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن اعتقاده بنجاح التهديد بتحرير محضر ضد صحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية بسبب نشرها عمودا مسيئا للشرطة.

وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن المحضر الذي لم يقدمه:" أشعر بحالة جيدة جدا الآن لأنه صار لدينا في نهاية المطاف نقاش عام حول هذا المقال الذي لا يمكن وصفه".

وأضاف الوزير: "كان هذا، وسيظل هو هدفي الرئيسي"، مشيرا إلى أنه لم يقرأ من قبل مقالا يحتوي على مثل هذه اللغة " المُحقِّرة للبشر عن أفراد الشرطة".

غير أن النقاش العام عن المقال صحبه على مدار أيام أيضا الحديث عن تهديد زيهوفر بتحرير محضر ضد الصحيفة، وعن حدود حرية الصحافة.

وانتقد زيهوفر تزايد الهجمات على أفراد الشرطة وقوات الإنقاذ والإطفاء وتنامي عدم الاحترام حيال العاملين في الهيئات العامة وساسة البلديات " وهنا لا يجدي غير اليد القوية والدولة القوية لإنهاء مثل هذا التطور السيء، وأنا آمل جدا في دعم الشعب".

ورأى زيهوفر أن التعليم والتربية يمكن أن يكونا وقاية بدلا من استخدام اليد القوية.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية كبيرة من الشعب الألماني ترى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت انهيارا لاحترام الشرطة، وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "سيفي" لصحيفة "تاجس تسايتونج" أن 83% من الألمان يتبنون هذا الرأي، مقابل 6% عارضوه، و10% رأوا أنه لم يطرأ تغيير على هذا الأمر.