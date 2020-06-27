«معا نستطيع» بطنطا توزع 7 آلاف زجاجة تعقيم وكمامة وتركب 3 بوابات

وزعت اليوم السبت، مبادرة "معا نستطيع" التي أطلقها أهالي وشباب قرية ميت حبيش البحرية التابعة لدائرة مركز طنطا، نحو 5 آلاف زجاجة من الكلور والمطهرات و2000 كمامة، بوابات تعقيم بالمجان على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس محمد خلاف، أحد القائمين على المبادرة، إن المبادرة تواصل عملها للأسبوع الثاني على التوالي، من خلال أعمال تطهير الشوارع وتوزيع كمامات وزجاجات تعقيم من الكلور والمطهرات إلى جانب التوعية والإرشاد مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وأشار ماهر موسى، أحد منظمي المبادرة، إلى أن المبادرة وزعت اليوم، أكثر من 5 آلاف زجاجة كلور وتعقيم و2000 كمامة، إلى جانب تركيب 3 بوابات تعقيم على الواحدة المحلية والصحية بالقرية، ومن المقرر تركيب بوابات تعقيم أمام كل مسجد، كما تم اليوم تجميل مدخل القرية من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتركيب لمبات إضاءة في شوارع القرية.