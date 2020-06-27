«تحيا مصر» يعيد إعمار 120 منزلا فى 4 قرى بأسوان

انتهى صندوق «تحيا مصر»، من إعادة إعمار 120 منزلا فى محافظة أسوان، ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن عمليات إعادة الإعمار تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعى، ودعم دوره فى تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأوضح أن المنازل التى تم إعادة إعمارها كانت على مرحلتين، المرحلة الأولى؛ شملت 60 منزلا فى قريتى «كلح الجبل» و«الرديسية» بمركز إدفو، والمرحلة الثانية؛ شملت 60 منزلا أخرى، فى قرية «القوز» مركز دراو، وقرية «عرب كيما» مركز كوم أمبو.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلى، ترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى تم سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات.