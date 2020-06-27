يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. معتدل نهارا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا.. حار نهارا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالتي البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 32 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 33 22

دمنهور 29 21

بلطيم 30 22

مطروح 27 20

السلوم 29 19

سيوة 34 21

بورسعيد 29 23

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 36 19

السويس 35 20

العريش 30 21

رفح 30 22

رأس سدر 33 25

نخل 35 17

نويبع 36 25

طابا 34 20

كاترين 33 18

الطور 33 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 28

الفيوم 36 23

بني سويف 36 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 27

إدفو 40 26

أبو سمبل 39 23

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 36 30

أبو رماد 34 28

حلايب 32 28

رأس حدربة 34 27