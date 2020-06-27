العراق: فرض حظر تجوال شامل في محافظة ميسان للحد من انتشار كورونا

قررت خلية الأزمة في محافظة ميسان العراقية، تطبيق فرض حظر التجوال الشامل التام وتعطيل العمل الرسمي في عموم المحافظة اعتباراً من غد الأحد وحتى يوم السبت المقبل، باستثناء المصالح الحكومية التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، للحد من انتشار كورونا.

وأكد المكتب الإعلامي لخلية الأزمة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تقرر ‏أيضا غلق المحافظة بالكامل ومنع الدخول والخروج منها وغلق جميع محطات الوقود الحكومية والأهلية باستثناء محطة حكومية واحدة، مضيفا أنه سيتم إلغاء جميع الاستثناءات الصادرة من قيادة الشرطة ودائرة صحة ميسان واعتماد الاستثناء الذي يصدر من خلية الأزمة فقط.