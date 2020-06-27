الداخلية تعلن تقديم خدماتها بصورة ميسرة للمواطنين عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني

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أعلنت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على العديد من خدماتها بصورة ميسرة عَبر موقعها الرسمى وتطبيقها الإلكتروني.

ووفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، حيث يتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه واختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى ، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg).

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).. واستمرارا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية.