قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، إنه تم إعادة فتح ما يقرب من 500 مسجد على مستوى المحافظة؛ كمرحلة أولى في أول يوم لاستئناف تشغيل المساجد، مضيفا أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق بلاغات بأي مخالفات بعد تأدية صلاة فجر اليوم؛ حيث التزم جميع المصلين بالتعليمات.

وأوضح مدير أوقاف مطروح، أن جميع المساجد التي تم فتحها يوجد بها أئمة معينين من وزارة الأوقاف، ومن المقرر فتح المساجد التي يوجد بها مقيمين شعائر، مع فحص الطلبات المقدمة بفتح وتشغيل مساجد الأهالي.

وأشار إلى أن جميع المصلين التزموا بارتداء الكمامة، وأحضر كل مصل سجادته الخاصة وحضر متوضئا، وذلك في صلاة الفجر مع أول أيام استئناف تشغيل المساجد بعد فترة توقف استمرت 3 شهور، حيث تم التنبيه بالتزام علامات التباعد، متابعا: "وقد أحضرنا عدة كمامات حتى لا نكسر فرحة رجل أو طفل أراد صلاة فجر اليوم، وعددهم قليل جدا وعدوا بالالتزام خلال باقي الصلوات".