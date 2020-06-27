 عمرو أديب: مش قادر استوعب الناس اللي بتقول الحظر خلص.. هو أنتم كنتم محرومين؟! - بوابة الشروق
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عمرو أديب: مش قادر استوعب الناس اللي بتقول الحظر خلص.. هو أنتم كنتم محرومين؟!

هدى أمين
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 2:00 ص | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 2:00 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن «اليوم هو المتمم لآخر أيام الحظر».

وانتقد أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أحاديث المواطنين حول انتظارهم لرفع حظر التجول، قائلًا: «مش قادر استوعب الناس اللي بتقولك خلاص الحظر خلص ونازلين الشوارع والقهاوي، هو أنتم كنتم محرومين؟!، دة الحظر في مصر كان جيدًا ولطيفًا».

وأشار إلى أنه «حتى الأمس كانت هناك بلاد تحظر التنقل بين مدنها، بينما كان المواطنين في مصر ينتقلون من إسكندرية لأسوان بأريحية»، متابعًا: «مش عايز يحدث انهيار أو تسونامي أو هجوم كإننا كنا قاعدين في البيوت».

 

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