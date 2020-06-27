البرلمان العربي يرحب بنتائج المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان

رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بالنتائج التي تمخضت عن المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان، والذي نظمته عن بعد جمهورية ألمانيا بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأول الخميس، وذلك بهدف مساعدة السودان في مرحلته الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية بالسودان.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، بالمشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المؤتمر والتي تعكس الرغبة الأكيدة لدى المجتمع الدولي في دعم السودان ومساندته في تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية واتمامها بنجاح، والوقوف معه للتعافي من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن جائحة كورونا، مثمنًا مشاركة جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية في المؤتمر وتعهدها بالوقوف مع السودان ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

ودعا السُّلمي المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تنفيذ التعهدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول في المؤتمر، والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية ومساعدته في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، وإلى الإسراع في نشر بعثة الدعم السياسية الأممية الجديدة التي طلبت الحكومة السودانية تشكيلها، ووافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على قرار تشكيلها مؤخراً.

وأكد رئيس البرلمان العربي ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم، ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي، معربا عن وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان ودعمه في تنفيذ أولوياته الوطنية وإنجاح مسيرته الانتقالية على كل المستويات.