البابا تواضروس يفسر سبب إلقاء «المياه المباركة» في نهر النيل

فسّر البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصورة التي انتشرت أثناء إلقاء المياه المقدسة في نهر النيل.

وقال خلال اتصال هاتفي بقناة «DMC»، اليوم السبت، إن مصر تحتفل سنويا بيوم دخول السيد المسيح إلى أرضها والموافق 1 يونيو من كل عام، لافتًا إلى مرور العائلة المقدسة بحوالي 20 محطة على أرض مصر، ويتم الاحتفال كل سنة في محطة مختلفة.

وأوضح أن الكنيسة تخيرت محطة المعادي للاحتفال العام الجاري؛ نظرًا للصلاة في الهواء الطلق ووجود النيل.

وتابع: «لدينا طقس أن نلقي المياه المباركة على المصلين، وفي التاريخ القديم جرت العادة إلقاء المياه في النهر؛ حتى يباركه ربنا».

وأشار إلى الصلاة دائما من أجل مياه النهر، مضيفًا: «حتى الذين هاجروا إلى دول أخرى ليس بها نهر، يصلون للأنهار والينابيع»، مشددًا أن الحياة تتعلق بشكل رئيسي بمياه النيل التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والمأكل والمشرب.