محافظ الإسكندرية ووزير الآثار يتفقدان المناطق الأثرية للاطمئنان على الإجراءات الوقائية

تفقد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، اليوم السبت، عددا من المناطق الأثرية، حيث تم تفقد قلعة قايتباي ومتحف المجوهرات، وذلك للاطمئنان على تنفيذ ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف العمل بالمناطق الأثرية واستقبال الزوار بها.

وخلال الجولة، قام محافظ الإسكندرية ووزير الآثار والسياحة بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها تلك المناطق الأثرية منذ دخول الزوار، وكذا إجراءات التعقيم التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وتم التأكد من الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتباعد والتعقيم وغيرها.