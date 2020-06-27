ترامب يزعم إلغاء ممارسة الجولف في عطلة نهاية الأسبوع لوقف الفوضويين

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كان من المقرر أن يقضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في ملعبه للجولف بولاية نيو جيرسي، لكن البيت الأبيض أعلن يوم الجمعة إلغاء الرحلة فجأة.

وكتب ترامب على موقع تويتر في وقت لاحق أنه سيظل في واشنطن لمنع الفوضى، على الرغم من عدم التخطيط لاحتجاجات كبيرة، وليس من الواضح ما الذي يتطلب حضوره شخصيا بالضبط.

ويأتي إلغاء الرحلة وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر مناطق جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف مسؤولي الصحة العامة.

وقد حطمت الولايات المتحدة في الآونة الاخيرة الرقم المسجل سابقا لأعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدةة بفيروس كورونا.

وقال ترامب "كنت سأذهب إلى بيدمينستر بولاية نيوجيرسي نهاية هذا الأسبوع، لكنني أردت البقاء في واشنطن العاصمة للتأكد من تطبيق القانون والنظام. لقد تم إيقاف مشعلي الحرائق والفوضويين واللصوص والمحرضين إلى حد كبير".

وأضاف "سأفعل ما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة - وسوف يتم تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة"