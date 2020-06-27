برلمان آيرلندا ينتخب مايكل مارتن رئيسا للوزراء

انتخب البرلمان الآيرلندي اليوم السبت زعيم حزب "فينا فيل" مايكل مارتن رئيسا لوزراء البلاد.

وسيرأس زعيم المعارضة المخضرم مايكل مارتن أول ائتلاف على الإطلاق في آيرلندا يجمع بين حزبين تقاتلا من أجل السلطة منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد قبل قرن تقريبًا، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وتعهد مارتن بإنقاذ أيرلندا من "أسرع ركود يضربها على الإطلاق"، والذي أحدثته أزمة فيروس كورونا. وقال مارتن، في الجلسة الاستثائية التي عقدها البرلمان، "لم يفلت أي مجتمع، أو جزء من بلدنا (من فيروس كورونا) وأنه للتغلب على الركود "يجب أن نتحرك بسرعة".

وأُجبر حزب "فينا فيل" على الانضمام إلى خصمه "فين غيل"، بعد صعود مفاجئ في الانتخابات التشريعية لحزب "شين فين" القومي اليساري، الأمر الذي لم يترك لأي من الحزبين الوسطيين التقليديين التأييد الكافي للحكم بمفرده، وانضم إليهما في التحالف حزب الخضر.

وبموجب اتفاق جديد، من المتوقع أن يتنحى مارتن في منتصف الطريق خلال فترة ولايته البالغة خمس سنوات للسماح لزعيم "فين غيل"، رئيس الوزراء المنتهية ولايته ليو فارادكار، بالعودة إلى المنصب.