امتحانات التعليم الفني بدأت بدمياط في 26 لجنة

بدأت امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، صباح اليوم السبت، في مدارس دمياط، وسط إجراءات أمنية واحترازية للوقاية من فيرس كورونا.

وقال المهندس محمد الحداد، مدير عام التعليم الفني بدمياط، إن امتحانات التعليم الفني، بدأت اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في 26 لجنة، من أصل 34 لجنة، في المواد العملية، وسيتم استكمال امتحانات العملي بعد غد الإثنين، في ال 8 مدارس المتبقية.

وأضاف "الحداد"، أن الامتحانات موزعة على 20 يومًا خلال أيام الراحة لامتحانات الثانوي العام،.

وقررت الوزارة تخصيص يوم للمتخلفين عن حضور الامتحانات العملي في موعدها، وذلك حرصًا على مصلحة الطلبة.

من جهته أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة، وكاشف حراري، وتوفير كمامات قطنية متعددة الاستخدام، وكذلك الفيس شيلد لكل طالب واداري، تصرف مرة واحدة لامتحانات العملي، ومرة أخرى في امتحانات التحريري، بالإضافة إلى جوانتي طبي يوميًا لكل طالب في الامتحانات العملي فقط، وكذلك توفير استراحات للمنتدبين لأعمال الامتحانات، بحد أدنى استراحتين لكل إدارة، استراحة للرجال واستراحة للنساء، بإجمالي 25 استراحة.