مستشارة ألمانيا تدعو للالتزام بسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي

قبيل تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو المقبل، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون داخل الاتحاد، وطالبت في نفس الوقت بتفهم المواقف المتشككة إزاء التكتل في دول شرق الاتحاد، وفسرت ذلك بأن هذه الدول عاصرت ديكتاتورية ثانية عقب الانتهاء من النازية.

وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، ووسائل إعلام أوروبية أخرى: "دول الكتلة الشرقية كان لديها على مدار أعوام قليلة فرصة لتشكيل هويتها القومية. وتم بذلك، على نحو متأخر، اللحاق بركب عمليات استطاعت أن تعيش لفترة طويلة في الدول الغربية".

وأضافت ميركل: "الكثير من الدول المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي تتشارك من ناحية في الحماس تجاه الاتحاد الأوروبي، صنيعة السلام، لكنها تبدي من ناحية أخرى تشككا إزاء أوروبا. يتعين علينا تفهم ذلك. أرى أن من واجبي أن أعمل من أجل أوروبا مستقلة وحرة تتميز بالحقوق الأساسية للفرد".

واعترفت ميركل بأن انتصارات الديمقراطيات الحرة مُنيت بانتكاسات بعد عام 1989، وقالت: "مثال الصين يبين أنه يمكن حتى لدولة غير ديمقراطية أن تكون ناجحة اقتصاديا، ما يمثل لنا تحديا بالغا كديمقراطيات حرة".

كما أشارت المستشارة إلى فشل الآمال الديمقراطية في الربيع العربي وإلى الإرهاب الإسلامي، وقالت: "حتى الآن، لم نتمكن من تقديم دليل بنسبة 100% على أن النظام الحر يحقق انتصارات. هذا يقلقني".