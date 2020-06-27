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المصري يكشف حقيقة عرض بيراميدز لمهاجم الفريق

الشروق
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 12:31 ص | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 12:31 ص

أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، اليوم الجمعة، وجود اتصالات مع بيراميدز حول الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق البورسعيدي.

وأوضح الخولي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "استفسر مسؤولو بيراميدز عن موقف اللاعب، لكن دون عروض رسمية".

ونفى ما تردد مؤخرا عن وجود مفاوضات رسمية، بين الزمالك وثنائي المصري، محمود وادي وكريم العراقي.

وتابع: "هناك محاولات مكثفة لحل أزمة القيد، التي يعاني منها الفريق، وسيتم ذلك خلال الأيام المقبلة".

واختتم: "المصري سيواجه أزمات مالية، في حال استكمال الدوري، ستتمثل في تكاليف المعسكرات التي تسبق المباريات، وعدم قدرة النادي على تحمل ذلك، رغم تقديره لقرار الدولة بعودة المسابقة".


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