 إثيوبيا: 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 5570 حالة - بوابة الشروق
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إثيوبيا: 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 5570 حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 11:09 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 11:09 م

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية اليوم السبت، تسجيل 5 حالات وفاة، و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5570 حالة مؤكدة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) - أنه جرى تسجيل 327 حالة تعافي من فيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 2015، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 94 حالة، مُضيفة أن هناك 34 مريضًا في حالة خطرة.

يُشار إلى أن إثيوبيا أجرت 243 ألفا و16 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البلاد مارس الماضي.

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