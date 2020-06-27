محافظ جنوب سيناء يفتتح قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة

افتتح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، تطوير ورفع كفاءة قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، موجها الشكر لمساعدة الشركة الوطنية للبصريات في أعمال تطوير القاعة.

واستعرض اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، خلال الافتتاح أعمال تطوير القاعة قبل وأثناء وبعد التطوير من خلال فيلم توضيحي.

وأوضح السكرتير العام، أن أعمال التطوير تهدف إلى مواكبة العصر والتكنولوجيا الحديثة، وسرعة تداول المعلومات، من خلال شبكه الحواسب المجهزة بها القاعة مع مدن المحافظة المختلفة.

وقال إن القاعة صممت لعقد اجتماعات المحافظ مع رئاسة مجلس الوزراء والمحافظين، والتواصل مع قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك مع القيادات التنفيذية توفيرًا للوقت والجهد وسرعة إنجاز الأعمال.

وأردف أن القاعة أصبحت مساحتها الأن 106 أمتار، وتسع 53 مقعدا، وتشمل البيانات الإنشائية وإنذار حريق، وأعمال نظام المعلومات والشبكات وأعمال الكهرباء، ونظام السنترال، والفيديو كونفرانس، وداتا المعلومات، والجداريات كمظهر حضاري.