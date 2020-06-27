 «تنمية» تعيد طباعة مجلة «الكتاب» - بوابة الشروق
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«تنمية» تعيد طباعة مجلة «الكتاب»


نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 6:27 ص | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 6:27 ص

أعلنت مكتبة تنمية عبر الصفحة الرسمية لها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إعادة طباعة أعداد مجلة "الكتاب" من جديد، في 12 مجلدًا.

يذكر أن العدد الأول من مجلة "الكتاب" صدر في نوفمبر سنة 1945‏، حتى يونيو سنة ‏1953،‏ أي قرابة 8 سنوات.
وهي مجلة مصرية شهرية (مجلة الثقافة الإنسانية) كان ذلك شعارها ،وصدر أول عدد منها في أبريل 1961 من دار التحرير للطبع والنشر رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت صلاح سالم ورئيس تحريرها أحمد حمروش وسكرتير تحريرها رأفت الخياط وكانت تحوى في طياتها الكثير من المقالات في شتى نواحي الثقافة الإنسانية من فنون وأدب وفلسفة واقتصاد وسياسة.

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