أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عرض فيلم "أول يوم" ثاني عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج التي أطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة ٥٠ ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك".

ويعرض الفيلم مساء الثلاثاء عبر الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=5FQL0TymP68

يدور الفيلم حول أهمية تأهيل الأطفال للتكييف والتأقلم مع بيئاتهم، من خلال وجهة نظر فتاة صغيرة لم يتم تأهيلها لأول يوم فى الدراسة، الفيلم سيناريو واخراج وتحريك سارة نبيل محمد، موسيقـى شريف سمير، مـونتـاج منة الأطروشي.

وحصلت سارة نبيل على بكالوريوس التربية النوعية قسم فنون عام 2009، وفى عام 2013 حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم (إخراج/ رسوم متحركة).