 ضبط 44 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا - بوابة الشروق
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ضبط 44 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 2:51 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 2:51 م

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على جميع السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 44 مخالفة تموينية، منها 22 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 22 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون تراخيص –عدم وجود شهادات صحية – البدالين التموينين – منتجات بدون فواتير.

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