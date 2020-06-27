 بيرو تخفف إجراءات الإغلاق أول الشهر المقبل وسط تدهور اقتصادي - بوابة الشروق
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بيرو تخفف إجراءات الإغلاق أول الشهر المقبل وسط تدهور اقتصادي

د ب أ
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 10:57 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 10:57 م

تعتزم بيرو رفع إجراءات الحجر الصحي في معظم البلاد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، في تخفيف لأحدى إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة في العالم، حيث تواجه ترديا شديدا للأوضاع الاقتصادية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ومن المقرر أن تنتهي أوامر العزل الإلزامية لجميع الإدارات الحكومية باستثناء قلة منها، وفقا لمرسوم حكومي صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة، تم بموجبه حالة الطوارئ قائمة حتى 31 يوليو، وستظل القيود مفروضة على الأطفال وكبار السن كما ستبقى الحدود مغلقة.

وطبقت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة إجراءات إغلاق صارمة في منتصف مارس لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ونشرت الجنود في الشوارع لفرض إجراءات البقاء في المنزل.

وانتشر الفيروس بسرعة رغم ذلك، حيث سجلت بيرو ما يقرب من 9000 حالة وفاة وأكثر من 272 ألف حالة إصابة حتى أمس الجمعة، وهو أعلى عدد في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

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