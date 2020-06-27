أعلنت الحكومة الهندية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز النصف مليون شخص في البلاد التي سجلت رقما قياسيا بلغ 18 ألفا و500 إصابة في يوم واحد.

وقالت السلطات إن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 509 آلاف شخص، بينما ارتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس إلى 15 ألفا و685، بعد إضافة 385 وفاة في الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

ويرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع، ويتوقعون أن يتجاوز عدد الإصابات المليون خلال الشهر المقبل.

وتدرس حكومات عدد من الولايات الهندية إمكانية إعادة فرض إجراءات عزل، بينما يجري تخفيف التدابير التي فرضت في 25 مارس الماضي بسبب الضرر الذي ألحقته بالاقتصاد.

وكانت الحكومة تتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى 500 ألف في يوليو، وتستخدم حاليا عربات قطارات لاستقبال المصابين. كما تستخدم فنادق وقاعات حفلات لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

وتواجه الحكومة الهندية انتقادات بسبب تقصيرها في إجراء الفحوص، ويتهمها خبراء بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين.

وتحتل الهند المرتبة الرابعة في العالم في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير.

وفي إطار جهودها لكشف المصابين، طلبت سلطات نيودلهي من 33 ألف عامل صحي فحص نحو مليوني شخص في مناطق في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.

لكن البلاد، التي تضم 1.3 مليار نسمة، تستعد لموجة جديدة كبيرة من الإصابات في الأسابيع المقبلة.

وقال خبير الصحة العامة أنانت بان: "يبدو أننا نتوجه إلى وضع سيستمر فيه ارتفاع معدل الإصابات، ما لم نتمكن من تعزيز آلية التباعد صارمة أو فرض إغلاق صارم".

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "خلافا للصين، حيث تركز الوباء نسبيا حول ووهان وعدد قليل من المدن الأخرى، ينتشر (الفيروس) على نطاق أوسع في الهند، مما يجعل الوضع أصعب لنظام الرعاية الصحية".

ولفت إلى أن الوباء قد يشهد "ذروات عدة" في الهند "في الأشهر المقبلة لأن انتشار الفيروس يجري بدرجات متفاوتة في البلاد".