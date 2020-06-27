اللواء محمد نصار: «المركزى للتعمير» يستهدف تنفيذ مشروعات طرق بقيمة 17 مليار جنيه خلال عام 2020 ــ 2021

تنفيذ مشروعات لصالح الغير بقيمة 2.5 مليار جنيه.. وتطوير 12 طريقا بتكلفة 5.7 مليار جنيه



يعتزم الجهاز المركزى للتعمير تنفيذ 11 مشروعا لتطوير شبكة الطرق بحوالى 17 مليار جنيه منها استثمارات بقيمة 7.850 مليار جنيه لمشروعات جديدة خلال العام المالى 2020 – 2021، تبعا لتصريحات اللواء محمود نصار رئيس الجهاز.

كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان الجهاز نفذ مشروعات بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح جهات الوزارات والمحافظات والاسكان الاجتماعى، بخلاف موازنة الجهاز البالغة 4.5 مليار جنيه للعام المالى المنتهى 30 يونيه 2020.

وتبلغ موازنة الجهاز للعام المالى 2019 – 2020 نحو 4.5 مليار جنيه، بالاضافة إلى مشروعات بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح الوزارات والمحافظات والاسكان الاجتماعى.

وعن مشروعات الطرق المخطط البدء فى تنفيذها خلال عام 2020 – 2021، وكشف نصار عن 11 مشروعا لانشاء وتطوير الطرق يعتزم الجهاز البدء فى تنفيذها خلال العام المالى القادم باستثمارات 7.850 مليار جنيه وتشمل المرحلة الأولى من إنشاء محور الفردوس بدءا من تقاطع شارع رمسيس مع شارع أحمد سعيد متقاطعا مع محور الأوتوستراد عند منشأة ناصر حتى ربطه بامتداد محور الشهيد بطول 18.1 كم بتكلفة مليار جنيه، تطوير محور الفنجرى فى المسافة من كوبرى حدائق القبة حتى كوبرى أبو وافية بطول 3 كم وتكلفة 300 مليون جنيه، ومشروع ازدواج طريق مطروح / سيوة بطول 300 كم وتكلفة 2.5 مليار جنيه، ومشروع إنشاء ورصف محور الخارجة / سوهاج بطول 170 كم وتكلفة 2 مليار جنيه، وانشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى السكة الحديد بملوى فى المنيا بتكلفة 200 مليون جنيه، وانشاء كوبرى علوى ميت غمر / دقادوس بالدقهلية بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع طريق الرياض / سيدى سالم (يربط بين رافد كفر الشيخ / بلطيم ورافد مطوبس /ابو الروس/ فوة) بطول 36 كم بتكلفة 800 مليون جنيه، ومشروع ربط طريق القاهرة /الإسكندرية الصحراوى بطريق برج العرب الدولى/مدينة برج العرب الصناعية بطول 17 كم وتكلفة 620 مليون جنيه، وإنشاء طريق الشاحنات ببورسعيد بطول وعرض 28م بتكلفة 100 مليون جنيه، ومشروع استكمال توسعة ورفع كفاءة شارع الجيش من ميدان العوايد حتى كوبرى السكة الحديد (بداية طريق القاهرة ــ السويس) بطول 10.5 كم وتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد كوبرى عامر وكوبرى الحسينية ونفق السكة الحديد بكفر صقر بالشرقية وتغطية جنابيات بحر موسى بالشرقية بتكلفة 150 مليون جنيه.

وانتهى الجهاز خلال العام الجارى من تنفيذ 12 مشروع طرق ابرزها مشروع محور 30 يونيو من جنوب بورسعيد حتى كم 92 طريق الاسماعيلية الصحراوى، بتكلفة 5.712 مليار جنيه، ومحور يربط بين الفرافرة (الوادى الجديد/ ديروط (أسيوط) بطول 320 كم وتكلفة 1.715 مليار جنيه، تم الانتهاء 12/ 2019 والافتتاح تم تشغيل الطريق لحين الافتتاح الرسمى، وإنشاء طريق شبين الكوم/ طملاى (محور التعمير بمحافظة المنوفية) بطول 16 كم بطول 12 نفق، 15 كوبرى، بتكلفة 834 مليون جنيه، تم الانتهاء فى مايو 2020، وإنشاء المرحلة الأولى من رافد أبو الروس / مطوبس / فــوة بمحافظة كفر الشيخ، بطول 16 كم ويشمل (8) كوبرى علوى من الطريق الدولى الساحلى إلى مدينة مطوبس، وتكلفة 420 مليون جنيه، سيتم الانتهاء 6/ 2020 وجار التشغيل التجريبى للطريق، ومشروع طريق هضبة أسيوط الغربية فى محافظة اسيوط بطول (22,6 كم) شامل كوبرى علوى مزدوج بطول 1,8كم وكوبرى على مصرف الزنار ونفق خدمة للأهالى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء منه فى مايو 2020

وطرق بغرب مطروح حتى حدود النجيلة وطرق بسيوة فى محافظة مطروح بطول 48 كم، بتكلفة 36 مليون جنيه انتهى فى ديسمبر 2019.

وبالنسبة للمشروعات المخطط استكمالها خلال العام المالى 2020 – 2021، تبلغ استثماراتها 9 مليارات جنيه وتشمل مشروعات طريق محور ترعة الزمر الحر يبدأ من الطريق الدائرى جنوبا (منطقة المنيب) وحتى الطريق الدائرى شمالا ( دائرى الوراق) بطول 12 كم، وتكلفة 5 مليارات جنيه والمخطط الانتهاء منه فى يونيه 2022، ومشروع محور تنيدة منفلوط ــ الداخلة بطول 250 كم فى محافظة الوادى الجديد وتكلفة 2.750 مليار جنيه والمقرر الانتهاء منه فى ديسمبر 2021، واربعة مشروعات طرق بمحافظة مطروح بحوالى 460 مليون جنيه، ومشروع الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان (يبدأ من طريق اسوان / حلايب وحتى كوبرى اسوان الملجم) بطول 23 كم وتكلفة 473 مليون جنيه والمقرر ان يتنتهى فى يونيه 2021، بالاضاة إلى طرق تنموية لربط القرى بالطرق الرئيسية بطول 263 كم بالبحر الاحمر وتكلفة 365 مليون جنيه والمقرر ان تنتهى على عدة مراحل حتى يناير 2022.