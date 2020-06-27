حركة طالبان تفرج عن 34 عنصرا من قوات الأمن الأفغاني

أعلنت حركة (طالبان) الأفغانية اليوم السبت، إطلاق سراح ما يزيد على 34 من قوات الأمن الحكومية، كانوا محتجزين في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم مكتب (طالبان) محمد سهيل شاهين - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "المفرج عنهم اليوم من الشرطيين والعسكريين في إدارة كابول وكانوا محتجزين في سجون ولاية بدخشان".

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي أن الحكومة أفرجت - حتى الآن - عن نحو أربعة آلاف من عناصر الحركة المحتجزين لديها.

وينص اتفاق السلام المبرم بين طالبان والولايات المتحدة - في أواخر فبراير الماضي - على إفراج الحركة عن نحو ألف أسير لديها، مقابل إطلاق حكومة كابول سراح خمسة آلاف من عناصر طالبان، وذلك ضمن إطار إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.