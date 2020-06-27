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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية جنوب الحديدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 7:40 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 7:40 م

أعلن الجيش اليمني -اليوم السبت- إسقاط طائرة مسيرة حوثية جنوب محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن أفراد القوات المشتركة أسقطوا طائرة دون طيار حوثية بعد أن شاهدوها تحلق في سماء جنوب الحديدة وتمكنوا من إسقاطها بنجاح.

وفي سياق آخر.. تصدت قوات الجيش اليمني، اليوم، لهجوم شنته ميليشيات الحوثي كان يستهدف عددا من مواقع شمال غربي مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري إن: "قوات من اللواء 17 مشاة تمكنت من إفشال هجوم للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي في محيط معسكر الدفاع الجوي، وأسفرت المواجهات عن قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات".

كانت ميليشيا الحوثي أطلقت -في وقت سابق اليوم- قذيفتين على مبنى تابع لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بتعز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، فضلا عن وقوع أضرار بالغة في المباني والممتلكات الخاصة وتهشم واجهات منازل المواطنين وتضرر محلات تجارية،وإثارة الرعب بين المواطنين في المنطقة، لاسيما الأطفال والنساء.

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