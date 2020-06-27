«عائلة سيمبسون» تتوقف عن استخدام أصوات الممثلين البيض لتجسيد شخصيات الملونين

أعلن منتجو مسلسل الكرتون الكوميدي الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"، أمس، التوقف عن استخدام أصوات ممثلين بيض لتجسيد شخصيات من الملونين في أحداث المسلسل.

ومطلع العام الجاري، أعلن الممثل الأمريكي هانك آزاريا، وهو أحد الأبطال الرئيسيين في المسلسل، إنه لن يستمر في تجسيد شخصية مهاجر أمريكي من أصل هندي يدير "كويك إي مارت"، وهو متجر شعبي في سبرينجفيلد ، ويشتهر بشعاره "شكرًا لك ، تعال مرة أخرى".

وكانت هذه الشخصية هي محور الجدل لسنوات حيث كانت هناك العديد من وجهات النظر التي تعتبر تصوير الشخصية كان عنصري، ولم تظهر الشخصية منذ يناير الماضي ولكن من غير المعروف ما إذا كانت ستظهر مره أخرى أم لا، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأوضح آزاريا أيضا أنه لا يريد أن يجسد شخصيات أصحاب البشرة السمراء "ليو" و "كارل" والشخصيات ذات الأصل الأمريكي اللاتيني "جوليو" و "بامبيلبي مان".

ولم يجر المسلسل الذي يعرض على قناة "فوكس" الأمريكية منذ 30 عاما، أي تغيرات على المحتوى حتى عندما أثير الجدل في الماضي.

ولكن هذا القرار جاء بعد موجة الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت الولايات المتحدة للتنديد بعنف الشرطة والعنصرية على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خنقا على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الشهر الماضي.