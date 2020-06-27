تعد الصداقات جزءًا أساسيًا من الحياة، حيث يعتبر الكثير من الأشخاص أن وجود صديق مقرب هو بمثابة حلقة الأمان له في الدنيا، فالصداقة لا تتعلق فقط بالمرح والزمالة والصحة العاطفية، حيث يمكن أن يساعد وجود الأصدقاء على تحسين الصحة الجسدية أيضًا.

وقالت يانغ كلير يانغ، عالمة الاجتماع بجامعة نورث كارولاينا تشابل هيل، التي تدرس الآثار الفسيولوجية الاجتماعية: "إن الحياة الاجتماعية للمرء مهمة، حيث تتجاوز ما نعرفه بالفعل".

وكشف الباحثون الذين يدرسون الصداقة عن العديد من فوائدها الصحية، لذلك تستعرض "الشروق" أهم الفوائد الصحية للصداقة كما نشرها الموقع الإخباري "لايف ساينس".

• تؤثر الصداقة على طول العمر

أثبتت إحدى الدراسات عام 2010، أن تأثير الروابط الاجتماعية على مدى الحياة هو ضعف تأثير ممارسة الرياضة، وما يعادل الإقلاع عن التدخين، حيث فحص الباحثون 148 دراسة سابقة حول الروابط الاجتماعية والوفيات، والتي ضمت معًا أكثر من 300 ألف مشارك، ووجدت هذه الدراسات أن مقاييس قوة العلاقات الاجتماعية للأشخاص من عدد أصدقائهم إلى اندماجهم في المجتمع، كانت جميعها مرتبطة بانخفاض معدل الوفيات، وقال يانغ إن الباحثين يعتقدون أن الصداقات والصحة مرتبطان من خلال معالجة الجسم للإجهاد على المدى القصير.

• تؤثر الصداقة على الصحة

درست يانغ وزملاؤها هذا التأثير الصحي من خلال مقارنة الإحصائيات البيولوجية للأشخاص الذين أفادوا بالعزلة مع أولئك الذين أفادوا بأن لديهم الكثير من الأصدقاء طوال حياتهم، وذلك باستخدام 4 دراسات كبيرة لمئات الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 12 و91 عامًا، وقارن الباحثون المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ومستويات علامة الالتهاب البروتين التفاعلي، ووجدوا أن هذه التدابير الصحية كانت أسوأ لدى الأشخاص الذين لديهم روابط اجتماعية أضعف.

• تساعد على إبقاء عقلك حادًا

قد يكون وجود أصدقاء يجعلك تشعر وكأنك تمتلك مفتاحًا لتحسين الصحة البدنية، حيث وجدت دراسة عام 2012 أن خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن يزداد مع شعورهم بالوحدة، واتبعت الدراسة أكثر من 2000 من سكان هولندا الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة أو أكثر على مدى 3 سنوات، ولم يكن أي من المشاركين مصابًا بالخرف في بداية البحث، ولكن 13.4% من الذين قالوا إنهم شعروا بالوحدة في بداية الدراسة أصيبوا بالخرف خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ5.7% ممن لم يشعروا بالوحدة.

• الأصدقاء يؤثرون للأفضل أم للأسوأ؟

وجدت دراسة عام 2007 أنه عندما يعاني شخص واحد من زيادة في الوزن، فإن أصدقائه يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة أيضًا، ولكن كان هناك جانب مشرق للبحث تم تجاهله، والذي ظهر في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، وهو انتشار النحافة مثل الهشيم الاجتماعي أيضًا.

• يمكن أن تستمر الصداقات مدى الحياة

في حقبة يتنقل فيها الأشخاص كثيرًا للمدرسة والوظائف، قد يكون الحفاظ على الصداقات أمرًا صعبًا، ولا تفي وسائل التواصل الإجتماعي طرق التواصل الفعال، حيث وجدت الأبحاث أن المسافة لا يجب أن تضعف صداقة.

وتابع الباحثون، أصدقاء الكلية، في إحدي الدراسات، بدءًا من عام 1983، وسألوهم عن صداقتهم وشعورهم بالتقارب، ووجدوا أن المسافة الجسدية لم تتبع بالضرورة التقارب العاطفي للصداقة على مدى عقود، ووجدوا أن الهواتف والبريد الإلكتروني لا يزالان على اتصال بالأصدقاء بعد عقدين من الزمان، خاصة أولئك الذين كانوا أصدقاء لفترة أطول في الكلية، وأولئك الذين لديهم اهتمامات مماثلة عندما أصبحوا أصدقاء.