العراق: 30 حالة وفاة و4468 إصابة جديدة بكورونا

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أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد أنه تم تسجيل 30حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع أجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 17 ألفا و 91حالة وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 4468إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و325الفا و700 اصابة جديدة.

وأوضح تم تسجيل 4266حالة شفاء جديدة ط ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و231آلف و225 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 36الف و689فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11مليون و 577الفا و950.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 850 ألفا و 278شخاصا.