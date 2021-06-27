 الفرنسيون يدلون بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات المجالس الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفرنسيون يدلون بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات المجالس الإقليمية

باريس (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 10:38 ص

عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في العطلة الأسبوعية الثانية على التوالي التي تشهد التصويت في الانتخابات الإقليمية، حيث يدلون بأصواتهم لحسم سلسلة من جولات الإعادة في الدوائر التي لم تحدد فيها الجولة الأولى فائزين واضحين.

كان إقبال الناخبين في الجولة الأولى في 20 يونيو منخفضا بشكل تاريخي، حيث اقتصر على 3ر33% فقط، ما دفع السياسيين إلى مناشدة الناخبين للذهاب إلى مراكز الاقتراع هذه المرة.

ويُنظر أيضا إلى الانتخابات الإقليمية على أنها اختبار للمشاعر تجاه الانتخابات الرئاسية، التي سوف تجرى في غضون 10 شهور.

وينافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والشعبوية اليمينية مارين لوبان. وتعرض معسكراهما لهزيمة ثقيلة في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية.

وتحدد الانتخابات، من بين أمور أخرى، تكوين المجالس الإقليمية.


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