برلماني: المواقع الإباحية باب فتنة يجب غلقه مهما كانت التكلفة

قال أحمد دياب، عضو مجلس النواب، إن المواقع الإباحية على الإنترنت «باب فتنة يجب غلقه مهما كانت التكلفة»، مشيرًا إلى أن المجلس لن ينظر إلى التكلفة في مقابل الدمار الكبير الذي تسببه تلك المواقع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن البرلمان يطالب منذ مدة بغلق المنصات والقنوات الموجودة على الإنترنت التي تعرض محتوى خادشًا للحياء وهادمًا للمجتمع.



وأكد أن إغلاق جميع منصات القنوات الإباحية التي تدمر قيم النشء والشباب أمر سهل، معلنًا مناقشة هذا الأمر في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وخاصة أن النواب مؤيدون لهذا القرار.



وذكر عضو مجلس النواب أن «جميع الدول أغلقت المواقع الإباحية ما عدا مصر»، مشبهًا أثر تلك المواقع بأثر قنوات الإرهاب والتحريضية على الأمن القومي المصري.