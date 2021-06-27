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أستراليا تفرض مزيدا من القيود مع تفشي فيروس كورونا

سيدني - د ب أ
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 9:24 ص

خضع ملايين الأستراليين لقيود، اليوم الأحد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "دلتا" شديدة العدوى، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وبينما انخفض عدد حالات الإصابة المحلية الجديدة نسبيا، حذر مسؤولون، بسبب خوفهم من السلالة شديدة العدوى، من احتمال أن ترتفع حصيلة الإصابات.

ويضع هذا التفشي مزيدا من الضغوط على عاتق الحكومة لتعزيز برنامج التطعيم، الذي تخلف عن بعض الدول المتقدمة الأخرى.

وقال وزير الصحة، جريج هانت، في بيان متلفز اليوم الأحد "سيتبع ذلك حالات إصابة"، مضيفا أنه واثق من أن البلاد ستحتوي السلالة شديدة العدوى وأنه سيتم طرح المزيد من اللقاحات.

وتخضع سيدني لإغلاق لمدة أسبوعين مع ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا.


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