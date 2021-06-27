إسرائيل ترسل فريقا للولايات المتحدة للمساعدة في جهود الإنقاذ بعد حادثة انهيار مبنى فلوريدا

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أرسلت إسرائيل فريقا للولايات المتحدة للمساعدة في جهود الإنقاذ بعد حادثة الانهيار الجزئي لمبنى من 12 طابقا في سيرفسايد بولاية فلوريدا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم أن الفريق غادر مساء أمس.

وتم انتشال خمس ضحايا من موقع الحادث القريب من ميامي، فيما لا يزال هناك 150 في عداد المفقودين.

وانهار المبنى المطل على الشاطئ، والذي يضم نحو130 وحدة سكنية، بصورة جزئية الخميس الماضي. وباغت الحادث السكان خلال النوم. ومنذ ذلك الحين تجري جهود بائسة للعثور على ناجين.

ويقود الفريق الإسرائيلي كولونيل احتياط من خدمة الإنقاذ العسكرية. وأفاد بيان بأن الفريق سيساعد في جهود الإنقاذ على الأرض، كما سيقدم الدعم للجالية اليهودية.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء أمس اتصالا هاتفيا مع حاكم ولاية فلوريدا رون دي-سانتيس.

ونقلت صفحة بينيت، على موقع فيسبوك، عنه القول إن "دولة إسرائيل ستساعد السلطات الأمريكية بكل ما يطلب منها".

وأضاف :"الولايات المتحدة هي أكبر صديق لنا، ونحن نقف إلى جانبها في هذه الأوقات الصعبة".