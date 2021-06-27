سوق أبوظبي تستقبل اليوم إدراج «ألفا ظبي القابضة»

تبدأ شركة "ألفا ظبي القابضة" التابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية، اليوم الأحد، إدراج أسهمها العادية من خلال طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، برأس مال مدفوع قدره 10 مليارات درهم.

ويشمل الطرح بيع الأسهم الحالية للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات كجزء من تجارة التجزئة داخل الدولة وللمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين كجزء من عرض المستثمر المؤهل.

وتأسست الشركة في عام 2013، وتعمل في خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعات والرعاية الصحية الميدانية والتقنية والاستثمارات مع الشركاء والبناء والضيافة.

وتشمل محفظة استثمارات الشركة، المحلية والدولية، 25 شركة تابعة و40 ألف موظف يعملون في مجالات مختلفة منها الطاقة والاستشارات الهندسية والتشغيل وخدمات الصيانة، إضافة إلى تشغيل الأعمال التجارية والخدمية والعقارية والمقاولات والتعدين والاستثمار الصناعي، فضلا عن أعمال الجرف والبناء البحري وإدارة الغابات وتنسيق الحدائق وأعلاف الحيوانات والسياحة، إلى جانب إدارة الرعاية الصحية في الموقع والرقمية وحلول الصحة المهنية والتقييم الصحي.

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة، إنه تم اتخاذ هذه الخطوة لتصبح الشركة مساهمة عامة وليكون لذلك انعكاس إيجابي على خطة النمو بها.