الجزائر تتسلم من الصين مليون جرعة لقاح كورونا

استلمت الجزائر من الصين شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد تصل إلى مليون جرعة، ضمن خطتها لتعميم عملية التطعيم التي انطلقت في يناير الماضي.



وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان صحفي اليوم الأحد، أن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية حطت مساء أمس السبت بالقاعدة الجوية بوفاريك القريبة من العاصمة الجزائرية محملة بشحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تقدر بمليون جرعة، تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.



من جهته، كشف معهد باستور في الجزائر اليوم عن أن اللقاح المستلم هو الصيني " كورنوفاك" لمخابر سينوفاك.



يذكر أن الجزائر سجلت حتى أمس السبت، 138 ألفا و113 إصابة، وثلاثة آلاف و685 وفاة، و96 ألفا و108 حالات شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.