 مسؤول مصرفي: 160 مليار دولار حجم قروض البنوك المصرية في نهاية 2020 - بوابة الشروق
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مسؤول مصرفي: 160 مليار دولار حجم قروض البنوك المصرية في نهاية 2020

حياة حسين
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 5:26 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 5:26 م

قال محمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، إن حجم القروض التي قدمتها البنوك المصرية في نهاية 2020 بلغ 160 مليار دولار، 70% منها كانت لجهات غير حكومية.

جاء ذلك خلال مشاركة رجائي، في "منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، والمصرفي في جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين"، الذي عقدته جمعيتي رجال الأعمال في البلدين، اليوم الأحد، افتراضيا.

وأضاف رجائي، أن 20% من هذا التمويل توجهت للقطاع العقاري، و17% إلى القطاع الخدمي، و7% لتمويل التجارة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري المصري يمثل فرصا كبيرة وهامة للاستثمار، يليه السياحة، ثم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 43% من الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن حجم القروض في العالم العربي بلغت 2.2 تريليون دولار بنهاية 2019.

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