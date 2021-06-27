الكويت: 14 حالة وفاة و 1558 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 351 ألفا و 481حالة في حين تم تسجيل 14 حالة وفاة بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 1933 حالة .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 272 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1592 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعةالماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 331 ألفا و 15حالة.