 وصول لاعبي الإسماعيلي إلى ملعب المباراة استعدادا لمواجهة سموحة - بوابة الشروق
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وصول لاعبي الإسماعيلي إلى ملعب المباراة استعدادا لمواجهة سموحة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 6:46 م

شهدت أرضية ملعب الإسكندرية قبل دقائق قليلة وصول لاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، استعدادًا لمواجهة سموحة في تمام الساعة السابعة مساءًا.

وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا، في اطار فعاليات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز خلال نسخته الجارية ٢٠٢٠-٢١.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق فوز سيكون غالي و ثمين للغاية، أمام فريق يعتبر هو المنافس المباشر للدراويش على المركز الرابع في جدول الترتيب.

وتُنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت ١ بتعليق محمد الكواليني، في اللقاء المقرر انطلاقه بصافرة تحكيمية للحكم الدولي أمين عمر .


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