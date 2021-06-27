إحصائيات تاريخية للأهلي بعد تأهله للمرة 14 لنهائي دوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي أرقاما قياسية عديدة بعدما اكتسح الترجي بثلاثية في إياب نصف دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب السلام.

وبهذا الانتصار يكون مجموع المباراتين (4 – 0) للأهلي، بواقع تفوق في الذهاب بملعب رادس بهدف دون رد ثم اكتساح بثلاثية في لقاء العودة.

وسيلتقي الأهلي في المواجهة النهائية مع كايزر تشيفز بالمغرب يوم 17 من شهر يوليو القادم.

وبات تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا هو التأهل الـ 14 في تاريخ النادي وهو رقم قياسي لم يحققه أي ناد إفريقي.

وأصبح الأهلي أول ناد يفوز ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، بالعام الماضي على الوداد المغربي والعام الحالي على الترجي. ولأول مرة أيضا يحقق الأهلي الفوز على الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا.

كما وصل الأهلي لنهائيين متتاليين لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في مسيرته، بعد 1982 - 1983، ثم 2005 – 2006، ثم 2007 – 2008، و2012 – 2013، و2017 – 2018، ثم 2020 – 2021.