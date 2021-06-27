 بابا الفاتيكان يصلي من أجل شعب جمهورية التشيك بعد تعرضها لإعصار - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يصلي من أجل شعب جمهورية التشيك بعد تعرضها لإعصار

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
(د ب أ)
نشر في: الأحد 27 يونيو 2021 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 27 يونيو 2021 - 5:00 م

أدى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الصلاة من أجل شعب جمهورية التشيك، وذلك بعد الدمار الناجم عن سوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لإعصار.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية أمام مئات من الحضور والزائرين في ساحة القديس بطرس في روما اليوم الأحد: "أصلي من أجل القتلى والجرحى وكل من اضطروا إلى مغادرة ديارهم المتضررة بشدة".

وطمأن البابا سكان جنوب شرق جمهورية التشيك بأنه قريب منهم.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 200 آخرون بجروح جراء العاصفة مساء الخميس.

وبحسب تقرير للإذاعة العامة التشيكية، كانت امرأة حامل من سلوفاكيا المجاورة من بين القتلى، كما توفي جنينها الذي لم يكن قد ولد بعد.

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