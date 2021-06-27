السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته بقمة بغداد الثلاثية

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ارض الوطن بعد المشاركة في قمة بغداد الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، وذلك حسبما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.