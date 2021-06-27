حملات نظافة ومقاومة الحشرات الطائرة وإزالة التعديات ببلطيم

شهدت قرى وشوارع مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ أعمال النظافة ورفع القمامة من المنبع والمتولد اليومي، إضافة لأعمال الرش والتعقيم ومكافحة الحشرات الطائرة، وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية، ورش وتعقيم لجان الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية، تحت إشراف اللواء أحمد السنوسي، رئيس المدينة.

وأعلن السنوسي استمرار رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة، وإزالة تجمعات القمامة ورفع المخلفات الصلبة بالمناطق المستهدفة من المتولد اليومي، بشوارع "جمال عبدالناصر، وبورسعيد، والتحرير، والدائري، والرافد، ومنطقة الحرفيين، والمساكن الشرقية والغربية، والسوق القطاعي، فضلاً عن منطقة البوسطة، والمستشفى، وميدان زكية والهضبة"، وكافة القرى، مشدداً على أهمية استمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأتابع أعمال رش المناطق المستهدفة والشوارع المفتوحة والحاويات بجهاز الضباب الحراري المحمول على السيارة، وذلك ضمن خطة المركز لمكافحة الحشرات الطائرة في كافة المناطق والشوارع المفتوحة وصناديق القمامة؛ للقضاء على الحشرات الضارة والطائرة بمدينة بلطيم.