استطلاع: معظم التايلانديين يعارضون فتح البلاد أمام الأجانب في ظل استمرار كورونا

خلص استطلاع للرأي إلى أن أغلبية المواطنين التايلانديين يعارضون تصريح رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، بأنه سيتم إعادة فتح البلاد خلال 120 يوما في ظل استمرار جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، أن الاستطلاع الذي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية شمل إجراء حوارات هاتفية من 22 حتى 25 يونيو الجاري ضمت 1311 شخصا تزيد أعمارهم عن 15 عاما، وينتمون لمستويات مختلفة من التعليم والوظائف.

ولدى سؤالهم حول ما إذا كانوا يتفقون مع ما أعلنه الرئيس، قالت أغلبية تقدر بـ73.46% إنها تعارض ذلك. وأعرب 53.55% عن معارضتهم الشديدة لذلك معللين قرارهم بأنه لا يجب أن تخاطر البلاد بالسماح بدخول الأجانب في الوقت الذي لم يتم فيه بعد السيطرة على جائحة كورونا، كما أضافوا أنه يجب إرجاء الفتح حتى يتم تطعيم معظم المواطنين، وأعرب 19.91% عن معارضة معتدلة لما صرح به الرئيس، وقالوا إنهم لا يثقون في الإجراءات الوقائية الحكومية.

ومن ناحية أخرى، أعرب 26.01% عن تأييدهم لفرار، وقالوا إنه من شأنه تحفيز الاقتصاد وإنعاش القطاعات المرتبطة بالسياحة.

ولدى سؤالهم ما إذا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستتمكن من إعادة فتح البلاد خلال 120 يوما، أجابت أغلبية تقدر بـ71.62% بـ"لا"، و27.16% بـ"نعم".

وعند سؤال المشاركين ما إذا كانوا يعطون أولوية أكبر للانتعاش الاقتصادي أم للسلامة الصحية، اختار 69.19% السلامة الصحية، وأعطى 18.99% أهمية أكبر للانتعاش الاقتصادي، في حين قال 11.82% إن الخيارين متساويين لديهم.