صحة مطروح: إطلاق فرق من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض في أماكن التجمعات

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم إطلاق فرق من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض؛ لتكثيف أعمال التطهير في جميع المنشآت وأماكن التجمعات بالمحافظة، بالرش بالكلور، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح، إن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، لتجنب انتشار العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة.

وأضاف أن فرق مكافحة ناقلات الأمراض، قامت بتكثيف برامج المقاومة؛ لمكافحة يرقات الذباب على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات.