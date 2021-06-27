رئيسة القومي للمرأة تستنكر التنمر بالفتيات: من إمتى إحنا كده؟

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على واقعتي التنمر بالطالبة حبيبة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الفستان»، والفتاة دينا التي منعت من الدخول بسبب ارتدائها للبوركيني، قائلة: «حزينة لأن مصر لم تكن كذلك، من إمتى إحنا كده؟».

وأشادت مرسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، بدور رئيس جامعة طنطا في إحالة ملف الطالبة حبيبة إلى النائب العام؛ للتحقيق في القضية.

وذكرت أن المجلس تواصل مع والد الطالبة لتوفير محامٍ حال احتياجهم لذلك، مؤكدة أن الموقف والحوار والتنمر الذي تعرضت له «فتاة الفستان» ليس من المفترض رؤيته في الجامعات.

وأكدت رئيس القومي للمرأة أن دور المراقبة مرتبط باحترام الطلبة والطالبات وتقديم العون لهم وليس سؤالهم عن دينهم وهويتهم، مستنكرة ظاهرة التدخل في حرية الآخرين.

وتوجهت برسالة إلى الفتيات: «هناك قوانين ودستور يحميكن في هذا البلد، ودستور مصر يضم موادًا عن التمييز وتمكين المرأة والحماية»، مضيفة أن مادة التمييز تعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن القانون سيكون أعلى من أي لائحة داخلية للمكان، حال رفع السيدة عليه قضية بدعوى التمييز، مشددة على أن الضغط لمنع الحوادث المشابهة يرتبط بالمجتمع في الأساس.

وتعرضت طالبة «حبيبة»، لواقعة تنمر وهجوم من المراقبين في لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة طنطا، لارتدائها فستانًا أثناء وجودها في الجامعة، ليسألوها عن ديانتها إن كانت مسلمة أم مسيحية.